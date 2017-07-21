Aleksandar Kolarov, Roma yolcusu

Bir dönem adı sık sık Beşiktaş'la ve öncesinde de Galatasaray'la anılan Aleksandar Kolarov'un yeni adresi belli oluyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester City'nin Sırp sol beki, 6,5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olacak.

Daha önce uzun süre Lazio forması giyen Kolarov, bu transferin gerçekleşmesi durumunda eski takımının ezeli rakibine gidecek ve aynı zamanda Cengiz Ünder'in de takım arkadaşı olacak.

31 yaşındaki Kolarov, 2010'da Lazio'dan 16 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu.

Geçen sezon İngiliz ekibinde 40 maça çıkan Sırp yıldız, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.