Yiğit İncedemir, Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Sivasspor ile şampiyonluk yaşayan Yiğit İncedemir ile 1 yıllığına anlaştı. Düzenlenen imza töreninde konuşan İncedemir, "Adana Demirspor taraftarı ile şampiyonluk mutluluğunu yaşamayı çok istiyorum. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



8 Eylül tarihinde bitecek transfer dönemi öncesi takıma yeni isimler kazandıran Adana Demirspor, Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Yiğit İncedemir'i 1 yıllığına renklerine bağladı.



"BURAYA GELİŞİM BİR GÜNDEN FAZLA SÜRDÜ"

Aytaç Durak Tesisleri'nde mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreninde konuşan İncedemir, Adana Demirspor'un 10 yıl önceki kadrosunda da olduğunu ve tekrardan gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yiğit İncedemir, "Buraya tekrardan gelmem çok zor olmadı. Mehmet Gökoğlu başkanımızla konuşmamızdan sonra buraya gelişim 1 günden kısa sürdü. Beni tekrardan bu formaya layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.







''İNŞALLAH TARAFTARLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM''

10 yıl önce Adana Demirspor'a geldiğinde de heyecanlı olduğunu fakat şimdi bu heyecanının daha fazla olduğunu kaydeden İncedemir, "2007-2008 sezonuna değinecek olursam 21 yaşında buraya geldiğimde nasıl olacağını bilmiyordum. Bugünkü gelişimde çok daha fazla heyecan duyuyorum. Şu anda burayı bildiğim için, muhteşem taraftarı bildiğim için şimdi tekrar bugün gelirken mutluluğum tarif edilemez duygu. İlk içeride oynayacağımız maça çıktığımızda inşallah o taraftarları mahcup etmeyeceğim" yorumunda bulundu.



''ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM''

TFF 1. Lig'in 2016-2017 sezonu 33. haftasında Sivasspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta şampiyonluğunu 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda ilan ettiğini sözlerine ekleyen İncedemir, "Geçen sene Sivasspor ile burada şampiyonluğu garantilemiştim. O mutluluğu yaşadım ama gerçekten Adana Demirspor taraftarı ile bu mutluluğu yaşamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Yiğit İncedemir