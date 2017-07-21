Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, Aboubakar'da sonuç alamamasının ardından Alvaro Negredo'nun transferini bitirme aşamasına geldi! İşte detaylar...
Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan Beşiktaş, görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro Negredo'nun transferi için önemli aşama kaydetti.
Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.