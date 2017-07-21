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FUTBOL

Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı

21 Temmuz 2017 Cuma, 19:44:39

  • 1 Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı
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    Beşiktaş, Aboubakar'da sonuç alamamasının ardından Alvaro Negredo'nun transferini bitirme aşamasına geldi! İşte detaylar...

  • 2 Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı
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    Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan Beşiktaş, görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.

  • 3 Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı
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    TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro Negredo'nun transferi için önemli aşama kaydetti.

  • 4 Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı
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    Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.

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  • 5 Beşiktaş Negredo'da sona yaklaştı
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    Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 dakika önce
    Bu fizikle can yakar
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