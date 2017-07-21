Trabzonspor: 2 - Dorogi: 1 | MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR: 2 - DOROGİ: 1

STAT: X Bionic

HAKEMLER: Mor Mastis, Jon Pozor, Mario Rozbeck (Slovakya)



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 60 Kamil Ahmet Çörekçi), Durica (Dk. 60 Abdurrahim Dursun), Uğur Demirok, Mas (Dk. 46 Mustafa Akbaş), Olcay Şahan (Dk. 46 Bongonda), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Kucka (Dk. 46 Onazi), Castillo, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bero), Rodallega (Dk. 46 NDoye)

DOROGİ: Berko, Bora (Dk. 60 İlles), Csatö, Farago Tamas, Daniel Tamas (Dk. 60 Göblyös), Grabant, Komaras, Kovacs (Dk. 60 Szellak), Lenarth (Dk. 75 Grabant), Meszaros, Nemeth



GOLLER: Dk. 40 Mas, Dk. 65 NDoye ( Trabzonspor), Dk. 44 Tamas Farago (Dorogi)



Slovakyanın başkenti Bratislavanın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında Macaristan ekibi ile karşılaşan bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Emmanuel Mas ile Dame NDoye kaydetti.



32. dakikada Castillo sağdan çalımlarla ceza sahasına girerek topu uygun durumdaki Rodallegaya aktardı. Bu oyuncu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

40. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olcay Şahanın sağdan ortasında, arka direkte Masın kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Berkonun müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada Macaristan ekibi beraberliği yakaladı. Uğur Demirokun hatalı kafa pasında araya giren Farago Tamas, kaleci Uğurcan Çakırın üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

65. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Onazinin pasında ceza alanında topla buluşan NDoye, kaleci Berkodan sıyrılarak topu filelerle buluşturdu: 2-1



Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



YANAL'DAN İDEAL KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Dorogi ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında ideal 11'ini sahaya sürdü. Yanal, orta sahada Milan'dan kadroya dahil edilen Kucka'ya önemli görevler verdi.

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Trabzonspor hazırlık maçı