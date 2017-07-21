Galatasaray, Badou NDiaye ile ilgileniyor! Galatasaray transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
BeIN Sports'un haberine göre, Manchester City'den Fernando ve Stoke City'den Imbula için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Osmanlısporlu Badou NDiaye'yi takibe aldı.
Galatasaray'ın, Imbula'nın transferlerini gerçekleştirememesi halinde, Badou NDiaye için görüşmelere başlaması bekleniyor.
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YORUMLAR 1
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Misafir 19 dakika önceDüşünecek ne kaldı acaba helal olsun bu yönetime hiç birşey demiyoruz00