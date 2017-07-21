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Galatasaray, Badou NDiaye ile ilgileniyor! Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Badou NDiaye ile ilgileniyor

Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Osmanlıspor'da forma giyen Badou NDiaye'yi takibe aldı

21 Temmuz 2017 Cuma, 22:57:28 Güncelleme: 23:02:18

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

BeIN Sports'un haberine göre, Manchester City'den Fernando ve Stoke City'den Imbula için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Osmanlısporlu Badou NDiaye'yi takibe aldı.

Galatasaray'ın, Imbula'nın transferlerini gerçekleştirememesi halinde, Badou NDiaye için görüşmelere başlaması bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    Düşünecek ne kaldı acaba helal olsun bu yönetime hiç birşey demiyoruz
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