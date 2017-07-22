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FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ta hedef Miranda

Beşiktaş'ta hedef Miranda

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:26:27

  • 1 Beşiktaş'ta hedef Miranda
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    Marcelo’nun Lyon’a transfer olmasının ardından Portekizli yıldız Pepe’nin yanına iyi bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar sürüyor...

  • 2 Beşiktaş'ta hedef Miranda
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    Transfer döneminin açılmasından itibaren savunmaya oyuncu bakan ve Domagoj Vida başta olmak üzere birçok oyuncuyu gündemine alan Kartal’ın son hedefi İnter forması giyen Miranda oldu...

  • 3 Beşiktaş'ta hedef Miranda
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    Manchester City’nin yıldızı Kolarov’un Roma ile el sıkışması, Mangala için de diğer takımların daha cazip teklifler yapmasının ardından rotayı İtalya’ya kıran Siyah-Beyazlı kurmaylar, Brezilyalı stoper ve İnter ile ilk temasını gerçekleştirdi...

  • 4 Beşiktaş'ta hedef Miranda
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    ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİNİ İSTEYECEK
    İnter ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Beşiktaş, bonservis konusunda da cebinden para çıkarmayacak.

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  • 5 Beşiktaş'ta hedef Miranda
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    Miranda’nın, İnter yetkilileri ile görüşüp alacaklarına karşın bonservisini isteyeceği ve bunda da bir sorun yaşanmayacağının garantisini Siyah-Beyazlı yöneticilere verdiği öğrenildi...

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