Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ta hedef Miranda

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Manchester City’nin yıldızı Kolarov’un Roma ile el sıkışması, Mangala için de diğer takımların daha cazip teklifler yapmasının ardından rotayı İtalya’ya kıran Siyah-Beyazlı kurmaylar, Brezilyalı stoper ve İnter ile ilk temasını gerçekleştirdi...