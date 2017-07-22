FUTBOL
Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ta hedef Miranda
Beşiktaş'ta hedef Miranda
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:26:27 | Güncelleme: 09:52:16
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Marcelo’nun Lyon’a transfer olmasının ardından Portekizli yıldız Pepe’nin yanına iyi bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar sürüyor...
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Transfer döneminin açılmasından itibaren savunmaya oyuncu bakan ve Domagoj Vida başta olmak üzere birçok oyuncuyu gündemine alan Kartal’ın son hedefi İnter forması giyen Miranda oldu...
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Manchester City’nin yıldızı Kolarov’un Roma ile el sıkışması, Mangala için de diğer takımların daha cazip teklifler yapmasının ardından rotayı İtalya’ya kıran Siyah-Beyazlı kurmaylar, Brezilyalı stoper ve İnter ile ilk temasını gerçekleştirdi...
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ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİNİ İSTEYECEK
İnter ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Beşiktaş, bonservis konusunda da cebinden para çıkarmayacak.
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Miranda’nın, İnter yetkilileri ile görüşüp alacaklarına karşın bonservisini isteyeceği ve bunda da bir sorun yaşanmayacağının garantisini Siyah-Beyazlı yöneticilere verdiği öğrenildi...
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Gelinen son noktada Miranda’nın, bonservis sorununu çözer çözmez Beşiktaş’a imza atacağı ve transferin açıklanacağı bildirildi.
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NEGREDO BİTTİ BİTİYOR
Forvet hattına takviye için arayışlarını tam gaz sürdüren ve Fiorentina’da forma giyen Khouma Babacar’la anlaşmaya çok yaklaşan Beşiktaş, bu oyuncunun ailesi ve kulübünün bu transfere soğuk bakmasından ötürü rotayı Valencia’nın golcüsü Alvaro Negredo’ya çevirdi.
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Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough’da geçiren İspanyol golcüyü kiralama konusunda önemli aşama kaydeden Siyah-Beyazlılar’ın, La Liga ekibiyle 2 yıllığına el sıkıştığı öğrenildi.
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31 yaşındaki yıldızın maliyetinden kurtulmak isteyen Valencia’ya herhangi bir ücret ödemeyecek olan Kartal’ın Negredo’yu da bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya ikna etmeye yakın olduğu bildirildi.