Volkan Demirel'den kötü start!

Oldukça verimli bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe'de, en formsuz isimlerinden biri kaleci Volkan Demirel’di... Forma giydiği Juventus Bükreş, Lizbon ve Monaco maçlarında yediği hatalı gollerle dikkat çeken deneyimli eldivenin moralinin bozulduğu öğrenildi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Volkan’ın bu kötü performansı nedeniyle 1. kaleci konusunda kararsızlık yaşıyor.

UEFA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı ve genç oyuncu Melih okutan’ı yaklaşık 1 milyon Euro’ya Boluspor’a sattı ve yeni transferleri Avrupa Ligi listesine yazma hakkına sahip oldu. UEFA’nın, gelen-giden bonservisler konusunda ufak farklara müsaade ettiği ve Valbuena ile Dirar gibi isimlerin Avrupa kadrosuna bildirilebileceği öğrenildi.