Real Madrid'den Mbappe için 190 milyon Euro!

İspanyol devi Real Madrid, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olan Kylian Mbappe için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Morata transferinden 80 milyon Euro kazanan Eflatun-Beyazlılar Monaco’nun Fransız yetenek için istediği 190 milyon Euro’luk bonservis bedelini karşılayabilmek için arayışlara başladı.

‘SANCHEZ PSG’YLE ANLAŞTI’



Fransız basını, Paris Saint-Germain’in Arsenal’in yıldızı Alexis Sanchez ile anlaştığını yazdı. Şilili forveti gelecek sezonun sonunda bedelsiz kaybetme riski olan Londra ekibinin pazarlıkları 50 milyon Euro’dan açacağı ifade edildi. Kısa süre önce Sanchez’i takımda tutmaya karar verdiklerini açıklayan teknik direktör Wenger’in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu...