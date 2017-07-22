Alvaro Negredo Beşiktaş yolunda!

Forvet hattına takviye için arayışlarını tam gaz sürdüren ve Fiorentina’da forma giyen Khouma Babacar’la anlaşmaya çok yaklaşan Beşiktaş, bu oyuncunun ailesi ve kulübünün bu transfere soğuk bakmasından ötürü rotayı Valencia’nın golcüsü Alvaro Negredo’ya çevirdi.

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough’da geçiren İspanyol golcüyü kiralama konusunda önemli aşama kaydeden Siyah-Beyazlılar’ın, La Liga ekibiyle 2 yıllığına el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın maliyetinden kurtulmak isteyen Valencia’ya herhangi bir ücret ödemeyecek olan Kartal’ın Negredo’yu da bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya ikna etmeye yakın olduğu bildirildi.

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