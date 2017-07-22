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FUTBOL

Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:26:03

  • 1 Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde Östersunds’a elenirken, takım içinde önemli bir gelişme yaşandı. 

  • 2 Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
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    Hürriyet'in haberine göre; Östersunds’a elenerek Avrupa kupalarına veda eden sarı kırmızılı futbolcular, akşam soyunma odasında, gece geç saatlerde ise kurdukları whatsapp grubunda kenetlendi. 

  • 3 Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
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    Maicon, Selçuk’u teselli ederken, Belhanda ve Eren, “Bu bir uyarı. Şampiyon olabiliriz” dedi.

     

  • 4 Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
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    Bu dertleşme, maç sonrası soyunma odasında yaşananların devamında geldi. 

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  • 5 Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
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    Karşılaşmanın sona ermesiyle odakta yer alan isim ilk olarak Selçuk İnan oldu.

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