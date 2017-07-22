FUTBOL
Galatasaray-Östersunds maçından sonra yaşananlar
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:26:03 | Güncelleme: 11:33:57
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Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde Östersunds’a elenirken, takım içinde önemli bir gelişme yaşandı.
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Hürriyet'in haberine göre; Östersunds’a elenerek Avrupa kupalarına veda eden sarı kırmızılı futbolcular, akşam soyunma odasında, gece geç saatlerde ise kurdukları whatsapp grubunda kenetlendi.
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Maicon, Selçuk’u teselli ederken, Belhanda ve Eren, “Bu bir uyarı. Şampiyon olabiliriz” dedi.
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Bu dertleşme, maç sonrası soyunma odasında yaşananların devamında geldi.
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Karşılaşmanın sona ermesiyle odakta yer alan isim ilk olarak Selçuk İnan oldu.
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Taraftarların protesto ettiği Selçuk soyunma odasında sessiz kalırken, Maicon ise içeri girer girmez, onu teselli etmeye çalıştı.
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Gomis soyunma odasında hırsından ağlarken, Muslera sinirden oturduğu koltuğu yumrukluyordu.
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Whatsapp konuşmaları ise şu şekilde oldu...
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Stattan çıkışta whatsapp grubu devreye girdi. Gece geç saatlerde burada mesajlaşmaya başlayan sarı kırmızılı futbolcular adeta birbirlerini ayağa kaldırmaya çalıştı.
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Soyunma odasında sessiz kalan Belhanda, düşüncelerini whatsapp’a yazdı: “Merak etmeyin, daha iyi olacağız.”
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Kaptan Selçuk da, “Beyler ayağa kalkacağız. Bunu hep beraber başaracağız” mesajını gönderdi.
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Ardından Gomis, arkadaşlarına, “Bu sonucun bahanesi yok. Çok kötü ama bu bize tüm sezon iyi bir ders olacak. Şampiyonluğa kenetleneceğiz” diye seslendi.
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Eren Derdiyok da, “Bu sonuç bizi daha çok kenetleyip tüm sezonu etkileyebilir. Şampiyon olabiliriz. Bu maç bize erken bir uyarı olacak, şampiyonluğa ulaşacağız” diye yazdı.
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