PSG'den çılgın transfer harekatı: Neymar & Alexis Sanchez

Paris Saint-Germain Yönetimi, transfer tarihini değiştirecek bir girişim içinde. Başkan Nasır el-Helaifi, Neymar'ı Barcelona'dan koparmaya çalışırken, Sportif Direktör Antero Henrique de Alexis Sanchez’in peşinde.

Fransız basınına göre Paris ekibinin yönetimi, 2 oyuncuyu da kadrosuna katacağı konusunda umutlu. Son olarak Le Parisien gazetesi, Neymar'ın Barcelona'daki takım arkadaşlarına ayrılık kararını ilettiğini öne sürdü. Gazete, Paris Saint-Germain'in 222 milyon Euro’luk inanılmaz bonservis bedelinin yanısıra Neymar'a da yıllık 40 milyon Euro vereceğini yazdı.

Fransız ve İngiliz basınına göre Alexis Sanchez de kişisel şartları konusunda Paris ekibi ile anlaştı. Paris'teki lüks bir otelde Sanchez ve menajeri ile biraraya gelen Sportif Direktör Henrique, oyuncu ile anlaşmayı sağlamış durumda. Paris Saint-Germain'in şimdi Arsenal'i ikna etmesi gerekiyor.

Fransız ekibi 50 milyon Euro karşılığında Sanchez'i sezon sonunda bedelsiz kaybetmek istemeyen Arsenal'i ikna edeceğini düşünüyor. Sanchez'in de Londra kulübünden ayrılmak için hem Menajer Wenger hem de yönetim nezdinde büyük çaba harcadığı belirtiliyor.

Paris Saint-Germain, Neymar ve Alexis Sanchez'i kadrosuna katarsa maddi kaynak yaratmak için Di Maria, Lucas Moura ve Ben Arfa gibi oyuncuları elinden çıkarması bekleniyor. (NTV Spor)