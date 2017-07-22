Milan: 4 - Bayern Münih: 0 | ÖZET

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda yaptığı transferlerle ilgi odağı olan Milan, Bayern Münih'i 4-0 yendi.





Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalya temsilcisi Milan ile Almanya'nın Bayern Münih takımı karşılaştı. Shenzhen kentinde oynanan mücadelenin 14. dakikasında yeni transfer Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçen Milan, 25 ve 43. dakikalarda da Patrick Cutrone'nin ayağından bulduğu iki golle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. Milan'da 64. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada uzaktan şık bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Bayern Münih'i 4-0 mağlup etti.

— HT Spor (@htspor) July 22, 2017

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

— HT Spor (@htspor) July 22, 2017