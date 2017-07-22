Fenerbahçe Hakan Çinemre ve Kaan Özdemir'i satıyor

UEFA ile yaptığı FFP anlaşması gereği bonservis ödeyerek yaptığı transferleri Avrupa'da oynatabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe, çözümü gençlerinde buldu.

Melih Okutan ve 27 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran'ı 1 milyon Euro'ay Boluspor'a satan sarı-lacivertlilerin Hakan Çinemre'yi Göztepe'ye, Kaan Özdemir'i ise Konyaspor'a satmayı planladığı iddia edildi.

Süper Lig'e geri dönen ve transfere hızlı bir giriş yapan Göztepe'nin iki oyuncu için 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Kaan Özdemir için ise Konyaspor'la el sıkışan Fenerbahçe, Savaş Polat'ın da yeşil-beyazlılarla anlaşması sonrasında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, Kaan ve Savaş'tan toplamda 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Geçen sezon büyük beklentilerle PSG'den transfer edilen Gregory van der Wiel'i de elden çıkartmak isteyen Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile görüştüğü öğrenildi.

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