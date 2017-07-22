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FUTBOL

Karabükspor, Slovenya'dan sınır dışı edildikleri haberleri yalanladı

Süper Lig ekiplerinden Karabükspor, Slovenya'dan sınır dışı edildiklerine yönelik haberleri yalanladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:44:15 Güncelleme: 18:47:12

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Karabükspor'a çirkin muamele" başlığıyla verilen haberde takımın Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, olumsuz saha şartları nedeniyle teknik heyetimizin isteğiyle Slovenya'daki kamp merkezinden ayrılıp, Avusturya'daki kamp merkezinde çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Kulüp başkanı Ferudun Tankut da DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antrenman sahasındaki zemini beğenmedik. Sahanın sulanmasını beğenmedik. Onlar da 'Biz bu kadar suluyoruz, başka sulamıyoruz' dediler. Biz de 'Bu otelde kalmıyoruz' dedik. Dolayısıyla 30 kilometre mesafadeki Avusturya'daki bir otele geldik. Geldiğimizi de Avusturya elçiliğine bildirdik" dedi.

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