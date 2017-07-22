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Manchester City, Benjamin Mendy
FUTBOL

Manchester City, Benjamin Mendy'i transfer ediyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Monaco'nun 23 yaşındaki Fransız sol beki Benjamin Mendy'i transfer etmek üzere

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:11:41 Güncelleme: 20:15:17

Geçen sezon Marsilya'dan Monaco'ya transfer olan Benjamin Mendy, bu yaz da İngiltere yolcusu! BBC'de yer alan habere göre Pep Guardiola'nın menajerliğini yürüttüğü Manchester City ve Monaco, Fransız sol bekin tranasferi için anlaştı.

Manchester City'nin Monaco'ya 52 milyon Pound ödeyeceği iddia edildi. Manchester City bu yaz şu ana kadar 175 milyon Pound harcamıştı. Monaco'dan Bernardo Silva'yı 43 milyon Pound'a transfer eden Manchester City, Benfica'dan Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'i de 35 milyon Pound'luk bedelle kadrosuna katmıştı. Manchester ekibi son olarak Tottenham'ın milli sağ beki Kyle Walker'ı 45 milyon Pound'a transfer etmişti. Menajer Guardiola Manchester United'la Houston'da yapılan maçtan sonra 3 ya da 4 oyuncu alacaklarını, bunların da genç oyuncular olacağını söylemişti.

Benjamin Mendy, 52 milyon Pound'a transfer olursa İngiltere'de bu yazın en pahalı 3. transferi olacak. Premier Lig'de bu yazın en pahalı transferlerini Manchester United ve Chelsea gerçekleştirmişti. Kırmızı Şeytanlar, Everton'dan Romelu Lukaku'yu 75 milyon Pound; Chelsea ise Alvaro Morata'yı 60 milyon Pound'luk bedelle kadrosuna katmıştı.

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