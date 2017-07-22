Mauricio Isla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cuma gününü izinli geçiren Fenerbahçe, bu akşam saat 18.00'de teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde antrenman yaptı. İdman 1 saat 50 dakika sürdü.

Isınma hareketlerinin sonrasında dayanıklılık koşusu yapan sarı-lacivertli takım, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının devamında dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Yeni transfer Şilili sağ bek Mauricio Isla da Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Martin Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe hazırlıklarına 23 Temmuz Pazar günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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