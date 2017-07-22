Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de gündeme Simon Kjaer geldi. Daha önce Milan'ın ilgilendiği iddia edilen Danimarkalı stoper için Sevilla'nın ciddi bir ilgisi olduğu öne sürüldü.

Adil Rami'yi Marsilya'ya satan Sevilla, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor. İspanyol basınından El Desmarque'nin iddiasına göre Sevilla'da Monchi yerine sportif direktörlük görevine getirilen Oscar Arias'ın istediği ilk isim Kjaer!

Haberler Danimarkalı oyuncunun listedeki tek isim olmadığı ancak Arias'ın öncelikli hedefinin Kjaer olduğu ve Sevilla'nın ilerleyen günlerde resmi teklifi yapacağı kaydedildi.

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