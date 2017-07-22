ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe, Simon Kjaer
FUTBOL

Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor

La Liga ekiplerinden Sevilla, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 21:31:52 Güncelleme: 21:34:25

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de gündeme Simon Kjaer geldi. Daha önce Milan'ın ilgilendiği iddia edilen Danimarkalı stoper için Sevilla'nın ciddi bir ilgisi olduğu öne sürüldü.

Adil Rami'yi Marsilya'ya satan Sevilla, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor. İspanyol basınından El Desmarque'nin iddiasına göre Sevilla'da Monchi yerine sportif direktörlük görevine getirilen Oscar Arias'ın istediği ilk isim Kjaer!

Haberler Danimarkalı oyuncunun listedeki tek isim olmadığı ancak Arias'ın öncelikli hedefinin Kjaer olduğu ve Sevilla'nın ilerleyen günlerde resmi teklifi yapacağı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER