Everton, eski Sivassporlu Kamil Grosicki'yi transfer etmeye yakın

Hollandalı menajer Ronald Koeman yönetiminde transfere hızlı bir giriş yapan Everton, Hull City'nin Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki'yi gündemine aldı. Mirror'ın haberine göre Everton, 29 yaşındaki oyuncu için 7.7 milyon Pound'luk bir teklifle Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Hull City'de forma giyen Grosicki için Newcastle United, Watford ve Crystal Palace'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Ocak 2011'de Sivasspor'a 900 bin Euro'ya transfer olan Grosicki, Ocak 2014'te Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e 800 bin Euro'ya transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ocak ayında 9 milyon Euro karşılığında Hull City'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezon Premier Lig'de 15 maça çıkan Grosicki, 5 asist yapmıştı.

Everton, bu yaz 7 oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Manchester United'tan Wayne Rooney, Southampton'dan Cuco Martina, Malaga'dan Sandro Ramirez, Eupen'den Henry Onyekuru, Ajax'tan Davy Klaassen'i transfer eden mavi-beyazlılar, Sunderland'den Jordan Pickford ve Burnley'den Michael Keane'i de kadrosuna katmıştı. Tom Cleverley'i Watford'a 9.3 milyon Euro'ya, Gerard Deulofeu'yu Barcelona'ya 12 milyon Euro'ya, Aiden McGeady'i Sunderland'e 280 bin Euro'ya satan Everton, Romelu Lukaku'nun Manchester United'a transferinden ise 84.7 milyon Euro kazanmıştı. Liverpool ekibi kadrosuna kattığı 7 oyuncuya ise toplamda 98 milyon Euro ödemişti.

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