Anderlecht, Zulte Waregem'i 2-1 yenerek Belçika Süper Kupası'nı kazandı

Belçika'da geçen sezon lig şampiyonu olan ve Belçika Kupası'nın galibi Zulte Waregem karşı karşıya geldi. Zulte Waregem, henüz maçın başında, 3. dakikada Davy de Fauw'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Zulte Waregem, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Anderlecht, henüz 2. yarının başında 2011-14 yılları arasında ülkemizde Kayseri Erciyesspor ve Osmanlıspor formalarını da giyne 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu Sofiane Hanni ile skoru eşitledi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Adrien Trebel attığı kafa golüyle takımına kupayı getirdi.

Anderlecht, bu sonuçla 20. kez final oynadığı Belçika Süper Kupası'nda 13. kez zafere ulaştı. 2. finalini oynayan Zulte Waregem ise ikinci finalini de Anderlecht'e kaybetti.

Anderlecht

Zulte Waregem

Sofiane Hanni