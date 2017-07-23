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Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Imbula, Fernando, Feghouli ve Denayer transferlerini bitiriyor

Galatasaray Imbula, Feghouli, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor

23 Temmuz 2017 Pazar, 01:14:18

  • 1 Galatasaray Imbula, Feghoul, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
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    UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda elenen Galatasaray, bu kaybın yaralarını transferle sarmak istiyor.

  • 2 Galatasaray Imbula, Feghoul, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
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    Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, transferler için düğmeye bastı.

  • 3 Galatasaray Imbula, Feghoul, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Özbek ve Ergün, Sofiane Feghouli'nin menajeriyle son pürüzleri gidermek için Fransa'ya gitti.

     

  • 4 Galatasaray Imbula, Feghoul, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
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    İkili buradan İngiltere'ye geçerek Giannelli Imbula, Fernando ve Jason Denayer transferlerini bitirecek.

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  • 5 Galatasaray Imbula, Feghoul, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
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    Östersunds’a elenerek Avrupa defterini erkenden kapatan Galatasaray’da yönetim, camianın girdiği şoku atabilmesi için transfere sarıldı.

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