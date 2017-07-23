FUTBOL
Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Imbula, Fernando, Feghouli ve Denayer transferlerini bitiriyor
Galatasaray Imbula, Feghouli, Fernando ve Denayer transferlerini bitiriyor
23 Temmuz 2017 Pazar, 01:14:18 | Güncelleme: 09:20:11
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UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda elenen Galatasaray, bu kaybın yaralarını transferle sarmak istiyor.
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, transferler için düğmeye bastı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Özbek ve Ergün, Sofiane Feghouli'nin menajeriyle son pürüzleri gidermek için Fransa'ya gitti.
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İkili buradan İngiltere'ye geçerek Giannelli Imbula, Fernando ve Jason Denayer transferlerini bitirecek.
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Östersunds’a elenerek Avrupa defterini erkenden kapatan Galatasaray’da yönetim, camianın girdiği şoku atabilmesi için transfere sarıldı.
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Henüz lig başlamadan taraftarını umutsuzluğa sevketmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, 2. transfer dalgasını başlattı.
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Belirlenen bazı oyuncuları kadroya katmak için harekete geçen başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün’le birlikte dün Fransa’ya gitti.
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West Ham’la geçtiğimiz hafta 4.5 milyon Euro karşılığında anlaştıkları Sofiane Feghouli’nin menajeriyle Paris’te bir araya gelecek olan ikilinin, son pürüzleri de gidererek Cezayirli oyuncunun transferini bitirecekleri öğrenildi.
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Buradan da İngiltere’ye geçmeyi planlayan başkan Özbek ve Ergün’ün, 1.6 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına varılan Giannelli İmbula’yı kiralamak için Stoke City’yle masaya oturacakları bildirildi.
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Ada’ya sadece İmbula için gitmeyen Sarı-Kırmızılılar, Fernando ve Jason Denayer’i renklerine bağlamak için de Manchester City’yi ikna etmeye çalışacak.
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UÇAKLAR BU HAFTA İNECEK
Listedeki 4 oyuncuyu da kadrosuna katmaya çok yakın olan Galatasaray, bu hafta bombaları tek tek patlatmayı düşünüyor.
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Avrupa seferinden eli boş dönmek istemeyen başkan Dursun Özbek’in transferleri bitirerek kendi tabiriyle ‘uçakları indireceği’ kaydedildi.
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IMBULA OLMZASA NDIAYE!
Orta saha için Fransız yıldız Giannelli İmbula’yla el sıkışan ancak kulübü Stoke City’yle henüz anlaşamayan Galatasaray’ın, bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde rotayı Başkent’e çevireceği öne sürüldü.
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Osmanlıspor’un yıldızı Badou Ndiaye’yi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar’ın, İmbula’dan gelecek son habere göre harekete geçeceği iddia edildi.
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27 yaşındaki oyuncuyla Premier Lig ekipleri de ilgileniyor.