FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe Isla'yı 4 günde transfer etmiş!
Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
23 Temmuz 2017 Pazar, 01:26:32 | Güncelleme: 09:28:14
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Fenerbahçe, Şili Milli Takımı oyuncusu Mauricio Isla’yı sadece ama sadece 4 günde renklerine bağladı.
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Büyük titizlikle çalışan yönetim, cumartesi durumu hakkında bilgi edindiği futbolcuyu çarşamba günü İstanbul’a getirdi.
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sezon kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe birbirinden önemli transferlere imza atarken, son olarak sağ beke çok önemli bir takviye yapıldı.
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İtalya Serie A’nın en başarılı sağ beklerinden olan yıllarca Udinese, Juventus ve Şili Milli Takımı forması giyen Mauricio Isla’yı kadrosuna katan Kanarya, böylelikle Dirar ile birlikte sağ kanat meselesini çözmüş oldu.
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Son olarak geçtiğimiz yıl Cagliari’de top koşturan ve 34 lig maçında 1 gol atıp 7 de asist yapan Şilili oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer eden Sarı-Lacivertliler bu transferi sadece 4 günde sonuçlandırdılar.
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Juventus, kadroda düşünmediği ve 4 milyon Euro’ya Cagliari’ye sattığı fakat 1.4 milyon Euro’luk maaşının 550 bin Euro’sunu ödediği Isla’dan yeni sezon için tamamen elini çekince, Cagliari 2 yıl için 2.8 milyon Euro’luk bir maddi yükle karşı karşıya kaldı.
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Bu sebeple oyuncuyu elden çıkarma kararı alan İtalyan kulübünün bu durumundan Fenerbahçe cumartesi günü haberdar oldu.
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Hemen girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler, Kocaman’ın da onayıyla hem oyuncu hem de Cagliari ile temas kurup 3 tarafı da mutlu edecek bir teklif sundu.
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Oyuncuya cüzi bir imza parasının yanı sıra 1.6 milyon Euro teklif eden Kanarya, tarafları ikna etti ve çarşamba günü Isla’yı İstanbul’a davet etti.
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Böylelikle transferi 4 günde sonlandıran Fenerbahçe jet hızıyla önemli bir açığını kapattı.
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KJAER'E 10 MİLYON!
Fenerbahçe’nin yıldız stoperi Simon Kjaer’e Milan’dan sonra Sevilla’nın da talip olduğu öne sürüldü.
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Danimarka basınında çıkan haberlere göre, Adil Rami’yi Marsilya’ya satan İspanyol ekibinin Kjaer için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.
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FFP nedeniyle sıkıntıda olan Sarı-Lacivertliler’in bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
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İLK İDMANINA ÇIKTI
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından çalışmalara yeniden start verdi.
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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana yeni transfer Mauricio Isla da katılırken, Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao ise özel program dahilinde çalıştı.
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GENÇLERDEN 2.5 MİLYON EURO!
UEFA’nın getirdiği kural nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro’ya Olympiakos’a giden Emmanuel Emenike ve toplam 1 milyon Euro karşılığında Boluspor forması giyen Ertuğrul Taşkıran ile Melih Okutan’ın ardından 3 isimle daha yollarını ayırdı.
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Sarı-Lacivertliler, altyapıdan yetişen stoper Hakan Çinemre’yi 1.5 milyon Euro bedelle Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe’ye gönderdi.
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Fenerbahçe, yine altyapı ürünü olan Savaş Polat ile Kaan Kadir Özdemir’in Konyaspor’a satışından ise 1 milyon Euro kazandı.