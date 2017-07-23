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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe Isla'yı 4 günde transfer etmiş!

Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!

23 Temmuz 2017 Pazar, 01:26:32

  • 1 Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
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    Fenerbahçe, Şili Milli Takımı oyuncusu Mauricio Isla’yı sadece ama sadece 4 günde renklerine bağladı. 

  • 2 Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
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    Büyük titizlikle çalışan yönetim, cumartesi durumu hakkında bilgi edindiği futbolcuyu çarşamba günü İstanbul’a getirdi.

  • 3 Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sezon kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe birbirinden önemli transferlere imza atarken, son olarak sağ beke çok önemli bir takviye yapıldı.

  • 4 Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
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    İtalya Serie A’nın en başarılı sağ beklerinden olan yıllarca Udinese, Juventus ve Şili Milli Takımı forması giyen Mauricio Isla’yı kadrosuna katan Kanarya, böylelikle Dirar ile birlikte sağ kanat meselesini çözmüş oldu.

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  • 5 Fenerbahçe Isla'ya 4 günde imza attırmış!
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    Son olarak geçtiğimiz yıl Cagliari’de top koşturan ve 34 lig maçında 1 gol atıp 7 de asist yapan Şilili oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden transfer eden Sarı-Lacivertliler bu transferi sadece 4 günde sonuçlandırdılar.

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