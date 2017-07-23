Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe Isla'yı 4 günde transfer etmiş!

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Juventus, kadroda düşünmediği ve 4 milyon Euro’ya Cagliari’ye sattığı fakat 1.4 milyon Euro’luk maaşının 550 bin Euro’sunu ödediği Isla’dan yeni sezon için tamamen elini çekince, Cagliari 2 yıl için 2.8 milyon Euro’luk bir maddi yükle karşı karşıya kaldı.