Kemal Özdeş: Daha güçlü olup daha iyi sezon geçireceğiz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’nın teknik direktörü Kemal Özdeş, gelecek sezon için iddialı açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'ye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon Türkiye Kupası’nda yarı final oynama başarısı gösteren Lacivert-Beyazlı kulübün, bu sene daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Geçen sezon ligi 10. sırada bitirdiklerini hatırlatan Özdeş, “Bu sene, geçtiğimiz seneden daha kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olacağız. Daha güçlü olup çok daha iyi bir sezon geçireceğiz. Tüm planlarımız işliyor. Ligi ilk 5’te bitirecek bir takım hayal ediyorum. Kupada da bu kez final oynamak istiyoruz. Hem kendimizi hem de kulübümüzü büyütecek hedeflerin peşinden gideceğiz” ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN HEDEFİMİZE ORTAK OLMASINI İSTİYORUM"

Takıma yapılan takviyelerden şu ana kadar oldukça memnun olduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti: “Geçen sezon taraftar sayımız azdı ama hissettirdiği güç fazlaydı. Şimdi yeni kadromuzun geçen senekinden daha güçlü olduğunu görecekler ve ilgileri artacak. Bu sezon artık taraftarımızın da bu hedefe ortak olmalarını istiyoruz. Onlar olmadan bu mücadelenin bir ayağı eksik olacak. Kupada biz bu desteği müthiş hissettik. Belki kupada yarı final oynamamızın en büyük etkeni taraftarımızdı. Şimdi bunu ligde de istiyorum.”

"TAKIMDAN AYRILANLAR MUTSUZ"

“Burada tam bir aile ortamı var. Daha önce buradan farklı nedenlerle ayrılmış olan oyuncular gittikleri yerlerde hep mutsuz olmuşlar. Bu sezon Castro ve Titi ayrıldı. Umarım onlar mutlu olurlar. Ancak onların yerlerine gelenlerin hepsi iyi isimler. Gelen arkadaşlarımız bize çok önemli katkılar sağlayacaklardır.”

"LİGİN KALİTESİ ARTIYOR"

“Bu sene zorlu bir periyot bizleri bekliyor. Ligin kalitesi artıyor. Takımların kadroları değişiyor, güçleniyor. Bu sezon Beşiktaş’ın kalitesi, diğer takımları transfer yapmaya zorladı. Yeni sezona baktığımızda direkt şampiyonluğa oynayacak 4 tane takım var gibi görünüyor. Bu şartlar altında ligi 5. sırada tamamlamak bile çok büyük başarı olarak kabul edilebilir. Renkli, çekişmeli ve zorlu bir sezon olacak ama bizim kulübümüz bunun üstesinden gelebilecek güçte.”

"GENÇLERE DE SÜRE VERECEĞİM"

“Altyapıdan da bir şeyler üretmeliyiz. Geçtiğimiz yıl son dönemlerde çok fazla süre almasalar da 18 ve 19 yaşlarında arkadaşlarımızı kadromuza kattık. Hasan Bilal, Hakan ve Ahmet gibi gençlerden daha fazla verim bekliyorum. Bu oyuncular ligde de süre alacaklar, gelişimleri müthiş iyi gidiyor. Oyuncuların gelişimlerine, psikolojilerine, her şeylerine çok önem veriyoruz. Bu konuda planlı bir organizasyonumuz var.”

"CENGİZ ÜNDER'İN TRANSFERİ ÖNEMLİ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Roma’ya bonuslarla 15 milyon Euro’ya transfer olan Cengiz Ünder’in gençler için önemli bir örnek olduğunu söyledi. Özdeş, “Genç milli takım antrenörlüğü yaptım 2 sene. Cengiz’in gelişimini takip ettim. Önemli bir transfer. Altınordu gibi altyapı organizasyonlarının uygulandığı kulüp sayısı artarsa, böyle oyuncuların çıkma oranı yükselecektir” dedi.

‘BEŞİKTAŞ MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUM’

“Yeni sezon, hedeflediğimiz üç sezonluk yapılanmadaki en önemli başlangıç olacak. Ligin başlamasını ve içeride oynayacağımız ilk maç olan Beşiktaş karşılaşmasını heyecanla bekliyorum. Beşiktaş’a geçen sezonki ilk mağlubiyetini tattırmıştık. Şimdi sahamızdaki ilk maçımız yine Beşiktaş maçı olacak. Tribünlerin o karşılaşmada dolacağını düşünüyorum ve o gün de taraftarımızı mutlu edecek bir mücadele göstereceğiz.”

"KASIMPAŞA AVRUPA VİZYONUNA SAHİP"

“Kasımpaşa bu ülkenin organizasyon becerisi en yüksek olan takımı ve en iyi tesislerine sahip olan kulübü. Bu nedenle Kasımpaşa, ligin içerisinde hep Avrupa’yı hedefleyen bir yapıda olmalı. Çünkü hem bu vizyona hem de buna ulaşacak altyapıya sahip. Bunu yaşayarak gördüm. Burası kesinlikle prensipler ve kurallar kulübü. Bu, oyuncular açısından kendilerini geliştirmek için büyük bir şans.”

BUGÜNKÜ RAKİP BISCHOFSHOFEN

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’da bulunan Kasımpaşa, buradaki ikinci hazırlık maçında bugün ev sahibi ülkeden Bischofshofen’la karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.00’de başlayacak. Lacivert-Beyazlılar, Avusturya’daki ilk sınavında Al Shabab’a 3-1 yenilmişti.

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