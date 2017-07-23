Manchester City, Danilo'yu transfer etti

Bu yaz daha önce Bernardo Silva, Ederson Moraes, Kyle Walker ve Douglas Luiz'i transfer eden Manchester City, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Son olarak Real Madrid'de forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Danilo, Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester ekibi, oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken ESPN, City'nin Real Madrid'e 26.5 milyon Pound ödeyeceğini iddia etti.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalar yapan Danilo, Chelsea'nin de kendisiyle ilgilendiğini yalanlamadı ve "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Beni isteyen çok güçlü kulüpler vardı ancak Pep Guardiola'yla çalışmak, her zaman çok istediğim bir şeydi. Transfer ilgisini duyduğum andan itibaren City oyuncusu olmayı çok istedim." dedi.

City Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise "Danilo kadromuza birçok yönden uyacak en önemli oyunculardan biriydi. Birçok farklı rolde görev yapabiliyor ve Pep'in yeni sezon için opsiyonlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Manchester City daha önce İngiltere Milli Takımı'nın da sağ beki olan Kyle Walker'ı 50 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı. Aleksandar Kolarov'u 5 milyon Euro'ya Roma'ya gönderen kulüp, Monaco'nun 23 yaşındaki sol beki Benjamin Mendy'le ilgileniyor. ESPN'in haberine göre Monaco, Fransız savunmacı için yapılan 52 milyon Pound'luk teklifi kabul etmiş durumda.

Manchester ekibi daha önce transfere 153 milyon Euro harcamıştı. Kyle Walker'ı 51, Bernardo Silva'yı 50, Ederson'u 40 milyon Euro'ya kadrosuna katan mavi-beyazlılar, Vasco da Gama'dan Douglas Luiz'i de 12 milyon Euro'luk bedelle transfer etmişti.

Guardiola adha önce Pablo Zabaleta, Bacary Sagna ve Gael Clich ile sözleşme yenilenmemesini istemiş ve oyuncuları serbest bırakmıştı.

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