FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray Fernando ile anlaştı
"Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
23 Temmuz 2017 Pazar, 19:38:27 | Güncelleme: 19:44:47
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Orta saha transferi için İngiltere çıkarması yapan Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Fernando'yu bitirdiği iddia edildi.
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Hürriyet'te yer alan habere göre, İngilizler bu transferi rakamlarına kadar açıkladı.
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Galatasaray orta sahaya Fernando'yu transfer etmek için yoğun çabalarını sürdürürken İngiltere'den transferin bittiği yönünde iddialar gelmeye başladı.
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Daily Star Gazetesi işin bittiğini belirterek transferi rakamlarına kadar açıkladı. İşte detaylar...
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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, orta sahadaki iki alternatif olan Giannelli Imbula ve Manchester Cityli Fernando'dan birini bitirmek üzere soluğu İngiltere'de almıştı.
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İngiliz Daily Star Gazetesi'ne göre sarı-kırmızılı takım Fernando transferinde mutlu sona ulaştı.
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İşte Brezilyalı'ya verilecek ücret ve bonservi bedeli...
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30 yaşındaki oyuncunun haftalık 90 bin Euro kazanacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
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Galatasaray'ın bu transfer için 9 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.
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Galatasaray İngiltere çıkarmasından sonuç alamazsa yönünü Türkiye'ye çevirerek Osmanlıspor'un yıldızı Badou N'Diaye'ye çevirecek.