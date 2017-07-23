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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray Fernando ile anlaştı

"Galatasaray, Fernando ile anlaştı"

23 Temmuz 2017 Pazar, 19:38:27

  • 1 "Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
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    Orta saha transferi için İngiltere çıkarması yapan Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Fernando'yu bitirdiği iddia edildi.

  • 2 "Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, İngilizler bu transferi rakamlarına kadar açıkladı.

  • 3 "Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
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    Galatasaray orta sahaya Fernando'yu transfer etmek için yoğun çabalarını sürdürürken İngiltere'den transferin bittiği yönünde iddialar gelmeye başladı.

  • 4 "Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
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    Daily Star Gazetesi işin bittiğini belirterek transferi rakamlarına kadar açıkladı. İşte detaylar...

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  • 5 "Galatasaray, Fernando ile anlaştı"
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    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, orta sahadaki iki alternatif olan Giannelli Imbula ve Manchester Cityli Fernando'dan birini bitirmek üzere soluğu İngiltere'de almıştı.

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