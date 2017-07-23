Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Sankt Pölten'i 3-2 mağlup etti.



Sturm Graz, ligin açılış haftasında Sankt Pölten'i ağırladı. Misafir ekip, Thürauer'in 2 ve 12. dakika kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Zulechner'in 16 ve Hierlander'in 60. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Sturm Graz, Zulj'un 90+2'nci dakikada penaltıdan attığı golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Fenerbahçe, 27 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Sturm Graz

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