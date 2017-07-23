FUTBOL
Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
23 Temmuz 2017 Pazar, 22:47:23 | Güncelleme: 23:22:11
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Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.
Portekizli yıldız antrenman sonrası şu ifadeleri kullandı:
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"Çok mutluyum. Takımla ilk antrenmanıma çıktım."
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"Teknik ekip olsun takım arkadaşlarım olsun herkesle tanıştım."
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"Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans, bu şansı bana tanıdıkları ve beni aralarına kabul ettikleri için herkese teşekkür ederim."
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"Beşiktaş için çalışacağım, çok iyi çalışarak bu seneyi iyi geçirmek hedefindeyim."
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"En önemlisi burada iyi karşılanmamdı. Hem kulüp hem takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı."
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"Bu iyi karşılamadan sonra her şey doğal olarak gelecektir."
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"Fizik olarak şu anda takımla aramda bir fark var.
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"Bu hafta tek başına çalışacağım. Önümüzdeki hafta başından itibaren takıma katılmayı hedefliyorum."
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"İmza attığım günden bu yana çok kişi bana mesaj yolladı. Real Madrid'den arkadaşlarım da mesajlar yolladı."
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"İyi dileklerini bana ilettiler. Bana bu dönemde şans verdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum."
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"Hayatımda yeni bir sayfa açıyorum, yeni bir kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp, bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışacağım"
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