ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"

23 Temmuz 2017 Pazar, 22:47:23

  • 1 Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
    1 | 14

    Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

    Portekizli yıldız antrenman sonrası şu ifadeleri kullandı:

  • 2 Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
    2 | 14

    "Çok mutluyum. Takımla ilk antrenmanıma çıktım."

  • 3 Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
    3 | 14

    "Teknik ekip olsun takım arkadaşlarım olsun herkesle tanıştım."

  • 4 Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
    4 | 14

    "Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans, bu şansı bana tanıdıkları ve beni aralarına kabul ettikleri için herkese teşekkür ederim."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Pepe: "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok gururluyum"
    5 | 14

    "Beşiktaş için çalışacağım, çok iyi çalışarak bu seneyi iyi geçirmek hedefindeyim."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000