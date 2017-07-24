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FUTBOL

Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:29:37

  • 1 Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı
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    Galatasaray’ın Avrupa’ya Temmuz’da veda etmesi, sezona büyük ümitler ve flaş transferlerle başlayan yönetimin de, doğal olarak Igor Tudor’un da tahtını çok erken salladı. 

  • 2 Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı
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    Fanatik'in haberine göre; Bu tepkileri karşılamakta artık bir hayli zorlanan Sarı-Kırmızılılar’ın başkanı Dursun Özbek, müthiş bir hamle hazırlığında. 

  • 3 Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı
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    Özbek’in, “Gel tekrar Aslan’ın kaptanı ol” diyerek mesaj yolladığı yıldızın ise Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

  • 4 Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı
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    Barcelona’daki geleceği uzun süredir tartışılan deneyimli futbolcuyla ilk temasın da kurulduğu ve olumlu sinyal alındığı öğrenildi. 

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  • 5 Dursun Özbek'ten Arda Turan harekatı
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    İki taraf arasında yüz yüze gerçekleşmesi beklenen en kritik görüşme ise Arda Turan’ın Barcelona ile gittiği Amerika turnesi sonrasında, yani Ağustos başında olacak.

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