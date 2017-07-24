Orkan Çınar Beşiktaş'ta! Orkan Çınar kimdir? - Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

BONSERVİSİ 450 BİN EURO

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Güneydoğu ekibiyle bonservis ücreti konusunda 450 bin Euro’ya el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 500 bin Euro vereceği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolü Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Orkan Çınar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1996

Doğum yeri: Dortmund / Almanya

Yaş: 21

Boy: 1,78 m

Mevki: Sağ kanat

Ayak: Sol

Oynadığı takımlar: Füchse Jugend, TeBe Jugend, Wolfsburg, Greuther Fürth, Gaziantepspor

Son sezon performansı: Süper Lig | 15 maç, 1 gol, 1 asist / Türkiye Kupası | 6 maç, 2 gol

Orkan Çınar

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