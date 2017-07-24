Orkan Çınar Beşiktaş'ta! Orkan Çınar kimdir? - Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
BONSERVİSİ 450 BİN EURO
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Güneydoğu ekibiyle bonservis ücreti konusunda 450 bin Euro’ya el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 500 bin Euro vereceği belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolü Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Orkan Çınar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
ORKAN ÇINAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Ocak 1996
Doğum yeri: Dortmund / Almanya
Yaş: 21
Boy: 1,78 m
Mevki: Sağ kanat
Ayak: Sol
Oynadığı takımlar: Füchse Jugend, TeBe Jugend, Wolfsburg, Greuther Fürth, Gaziantepspor
Son sezon performansı: Süper Lig | 15 maç, 1 gol, 1 asist / Türkiye Kupası | 6 maç, 2 gol
- Orkan Çınar
- Beşiktaş transfer haberleri
- Orkan Çınar kimdir
-
Misafir 5 saat önceantepte canlı izledim çok yatenekli ve gelecek için çok büyük yatırım....30
-
Misafir 5 saat önceOrkan gibi gelecek vadeden futbolcu 450 bin euroyken, fenerin 3. kalecisi 1 milyon euro... :))))30
-
Misafir 5 saat önceKerim fray bundan 3 kat daha iyiydi komik gerçekten.00