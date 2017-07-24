Sivasspor, hazırlık maçını farklı galibiyetle kazandı

Sivasspor karşılaşmaya Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Boye, Elderson, Ziya Erdal, Djakov, Hakan Arslan, Galip Güzel, Leandro, Emre Kılınç ve Kone 11'i ile çıktı. Bolu'da oynanan mücadelenin ilk yarısında 12. dakikada sol kanattan Galip Güzel ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde bulunan Leandro kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FARKLI AÇILDI

Karşılaşmanın 48. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Galip Güzel şık bir vuruşla farklı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İkinci devrede de kontrolü elinde bulunduran Sivasspor 70'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'la farkı 3'e çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye sert bir vuruş çıkaran Yandaş, takımının 3. golünü attı. Dakikalar 80'i gösterirken orta alanda topla buluşan Serhat Mutlu hızla ilerleyerek rakiplerinden sıyrıldı ve sert bir vuruşla karşılaşma da 4. golünü atarak skoru belirledi.







Karşılaşmayı Başkan Mecnun Otyakmaz, Asbaşkanlar Faruk Taşseten, Erdal Yılmaz ve Elahattin Akyüz de takip etti. Diğer yandan İstanbul Sivasspor Taraftarlar Derneği Üyeleri, Sivasspor'un kamp yaptığı Bolu'nun Karacasu beldesine gelerek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Kırmızı-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

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