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Şanlıurfaspor, Ali Tandoğan
FUTBOL

Şanlıurfaspor, Ali Tandoğan'la anlaştı

Şanlıurfaspor, son olarak Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ile anlaşma sağladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:04:20 Güncelleme: 12:39:05

Geçen sezon TFF 1'inci Lig´e veda eden Şanlıurfaspor, yeni sezon öncesi Ankaragücü´nü şampiyon yaparak TFF 1. Lig´e yükselten teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaşma sağlamıştı.

Şanlıurfaspor yönetimi, transfer çalışmalarında görüş ayrılığına düştüğü Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldıktan sonra bu görev için son olarak Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ile anlaşma sağladı.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ile el sıkışan Tandoğan'ın hafta içersinde sözleşme imzalayarak sarı yeşilli ekibin Erzurum'da devam eden kampına katılacağı bildirildi.

  • Şanlıurfaspor
  • Ali Tandoğan
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