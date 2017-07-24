Bernardeschi, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

İtalyan devi Juventus, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir ismi renklerine bağlıyor.
Torino ekibi, uzun süredir ilgi duyduğu Bernardeschi transferinde mutlu sona ulaştı.
Fiorentina forması giyen genç oyuncu, Juventus için sağlık kontrolünden geçti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun sağlık kontrolüne geldiği an büyük ilgi gösterdi.
Fiorentina altyapısında yetişen Bernardeschi, geçen sezon 42 maça çıkıp 14 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
23 yaşındaki orta sahanın Fiorentina'daki kontrarı 2019'un yazında sonra eriyordu. (Goal)
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