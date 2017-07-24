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Samuel Eto'o
FUTBOL

Eto'o Fenerbahçe'ye transfer oldu iddiası - Eto'da son durum

Eto'o Fenerbahçe'de iddiası

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün resmi site aracılığı ile yalanladığı Samuel Eto'o transferini bitirdiği iddia edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:12:00 Güncelleme: 17:04:41

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz gün resmi site aracılığı ile yalanladığı Samuel Eto'o transferini bitirdi.

Eto'o ile anlaşma sağlandığı ifade edilirken, son görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulüp, geçtiğimiz gün Eto ile ilgili çıkan haberleri yalanlamış, daha sonra yalanlama metni resmi siteden kaldırılmıştı.

SAMUEL ETO'O KİMDİR?
Tam adı: Samuel Eto'o Fils
Doğum tarihi: 10 Mar 1981
Doğum yeri: Douala / Kamerun
Yaş: 36
Boy: 1,80 m
Mevki: Forvet
Ayak: Çift ayaklı
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Oynadığı takımlar: Kadji Sports, Castilla, Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor
Son sezon performansı: 30 maç, 18 gol, 5 asist

  • eto
  • Fenerbahç
  • transfer
  • Etoo Fenerbahçe
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YORUMLAR 27
  • Misafir 8 dakika önce
    Etooo, alırım bi dal.
  • Misafir 12 dakika önce
    Bence eto nun yanina vagnerloveyi da koy ikisi bence 60 golu gecer abartisiz 15 de ekici attimmi zaten 30 tanede gerisi atsa al sana rekor neden olmasin benninaniyorum tek sikinti iyi bir sol bek iki firvetide aldimmi islem tamam
  • Misafir 14 dakika önce
    tecrübesiyle 20 gol atar
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