Eto'o Fenerbahçe'ye transfer oldu iddiası - Eto'da son durum

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz gün resmi site aracılığı ile yalanladığı Samuel Eto'o transferini bitirdi.

Eto'o ile anlaşma sağlandığı ifade edilirken, son görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulüp, geçtiğimiz gün Eto ile ilgili çıkan haberleri yalanlamış, daha sonra yalanlama metni resmi siteden kaldırılmıştı.

— HT Spor (@htspor) July 24, 2017

SAMUEL ETO'O KİMDİR?

Tam adı: Samuel Eto'o Fils

Doğum tarihi: 10 Mar 1981

Doğum yeri: Douala / Kamerun

Yaş: 36

Boy: 1,80 m

Mevki: Forvet

Ayak: Çift ayaklı

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Oynadığı takımlar: Kadji Sports, Castilla, Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor

Son sezon performansı: 30 maç, 18 gol, 5 asist

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