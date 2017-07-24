Medipol Başakşehir, Belçika'ya gitti

Atatürk Havalimanı'ndan Oostende kentine hareket eden kafileye, kulübün asbaşkanı Mesut Alan eşlik etti.

UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Aurelien Chedjou, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Hakan Özmert Belçika'ya götürülmedi.

Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın Brugge kentindeki Jan Breydelstadion'da yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcunun katılımıyla statta basın toplantısı düzenlenecek.

KADRO

Turuncu-lacivertlilerin UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Ufuk Ceylan

Defans: Clichy, Alexandru Epureanu, Da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Junior Caiçara

Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Kerim Frei, Okan Saraçoğlu, Oktay Bala, Gökhan İnler

Forvet: Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Sokol Cikalleshi