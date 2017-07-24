Erkan Sözeri: "Sınır dışı gibi bir olay asla olamaz"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Slovenya'dan sınır dışı edildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Sözeri, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için gittikleri Slovenya'dan, otelin sahasının uygun olmaması nedeniyle Avusturya'ya geçmelerine ilişkin, medyada "sınır dışı edildikleri" şeklinde haberler yer aldığını ifade etti.



Slovenya'da kaldıkları otelin sahasının düzgün fakat sert olduğunu, sulamada sıkıntılar yaşadıklarını ve otel yetkililerinin yardımcı olmadığını vurgulayan Sözeri, bu nedenle otel ve çalışma alanının değiştirilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.



Bilgi kirliliğinden dolayı bu haberlerin yapıldığını anlatan Sözeri, şu ifadeleri kullandı:



"Keşke bu olayın aslı bize sorulsaydı da haber yapılsaydı. Sınır dışı gibi bir olay asla olamaz. Hazırlık maçımızı da Slovenya'da yaptık zaten. Dönüşümüzde de uçağa Slovenya'dan bineceğiz. Yapılan haberlere üzüldük. Haberin çıkmasının ardından başkanımızı, devlet büyüklerimiz hemen arayıp bilgi aldı. Bu da bizi mutlu etti. Ricamız, haber yapılırken bize ulaşabilirler. Bu bizi çok daha mutlu eder ve yanlış yönlendirilmez kamuoyu."



Şimdiki kamp alanlarının iyi olduğunu belirten Sözeri, "Kamp iyi gidiyor. Oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Hava sıcak, bu şartlara rağmen özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi performans var, şikayet etmiyorlar. Burada yorulacağız, ligde rahat edeceğiz. Oyuncularımız gayet disiplinli." değerlendirmesinde bulundu.

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