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Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa seferi başlıyor

Fenerbahçeli yöneticiler, Hatem Ben Arfa'nın transferini bitirmek için Paris'e gidiyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:19:41 Güncelleme: 23:22:16

Aziz Yıldırım'ın bitirmek için uğraştığı Ben Arfa transferi için 25 Temmuz Salı günü 10:25'te Paris seferi başlıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinden koştuğu Ben Arfa, PSG ile yolları ayırmak üzere. Fransız ekibinin kamplarına götürmediği yıldız oyuncu, sosyal medyadan bu duruma isyan ederek düşürüldüğü bu durumun haksızlık olduğunu söyledi.

Bunu üzerine sarı lacivertli yöneticiler devreye girerek transferi son aşamaya getirdi. Yöneticilerin 25 Temmuz Salı günü transferi bitirerek kesin sonuç alması bekleniyor.

PSG'de kadro dışı kalan Ben Arfa Fransız devinden kesin olarak ayrılacak. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Ben Arfa'yı alsak nerede oynatacağız" diye açıklamada bulunmuştu. Geçmiş dönemde transferi için büyük çaba harcanan yıldız oyuncu sarı-lacivertli formaya çok yakın.

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