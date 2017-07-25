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FUTBOL

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

25 Temmuz 2017 Salı, 09:43:20

  • 1 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup
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    Fatih Terim, Rüştü Reçber'in kendisini istifaya davet etmesi üzerine Reçber'e bir mektup gönderdi. Rüştü Reçber, bu mektubu Hürriyet'teki köşesinden yayınladı. İşte o metin:

  • 2 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup
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    HAKARET DOLU SATIRLAR

    Türk Milli Takımı Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'daki kebapçı baskınıyla ilgili yazım üzerine dün bir mektup yolladı. 

     

  • 3 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup
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    Cevap hakkına saygı gereği, Fatih Terim’in bana ve yöneticilerime gönderdiği, ‘Sevgili Rüştü’ diye başlayıp hakaret dolu satırlarla devam eden bu tarihi mektubu bugün köşemde noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum. 

  • 4 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup
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    Yarın da benim Fatih Terim’e vereceğim yanıtı Hürriyet’te okuyacaksınız.

    İşte Fatih Terim’in mektubu...

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  • 5 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup
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    Sevgili Rüştü,

    Bugün Hürriyet Gazetesi’nde engin futbol bilgin ile vizyonun, kıymetli tespit ve yorumlarınla süslediğin köşeni okudum.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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