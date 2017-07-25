Sosa Trabzonspor yolunda! - Sosa transferinde son durum

Transfer dönemine hızlı başlayan ve Bongonda ile Kamil Ahmet’e imza attıran Trabzon, Juraj Kucka’nın ardından adeta sessizliğe gömülmüştü. Bu durum taraftarın tepkisine neden olurken, başkan Muharrem Usta ise eleştirilere karşılık “Biraz sabır” ifadesini kullanmıştı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Karadeniz fırtınası, sessizliği flaş bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Jose Sosa transferinde mutlu sona çok yaklaşıldı.

İtalyan devi Milan ile anlaşan Bordo-Mavililer, 32 yaşındaki tecrübeli ‘maestro’yu da ikna etmek üzere.

BAŞKAN İTALYA'YA GİDİYOR

Trabzon’dan yıllık 3 milyon Euro isteyen Sosa için, Fırtına’nın 2 milyon 250 bin Euro’luk teklifini 2.5 milyon Euro’ya kadar çıkardığı öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü, arada ufak pürüzlerin kaldığı ve Bordo-Mavili yetkililerin transferin olumlu sonuçlanacağına inandığı kaydedildi. Başkan Muharrem Usta’nın da, 1-2 gün içerisinde İtalya’ya giderek Sosa konusuna son noktayı koyacağı ifade edildi.

YUSUF ERDOĞAN İMZALIYOR

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, takımdan ayrılacağı konuşulan Yusuf Erdoğan hakkında flaş açıklamalar yaptı. Saral, “Trabzon, İstanbul’a değil ancak Avrupa’ya oyuncu verir. Yusuf Erdoğan’ın da sözleşmesini uzatacağız. Yusuf’u, Trabzon’un menfaatleri dışında hiçbir takıma vermemiz söz konusu değildir” dedi.

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