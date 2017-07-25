Hasan Çetinkaya Ben Arfa için Paris'e uçtu

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, PSG forması giyen Hatem Ben Arfa'nın transferini bitirmek üzere Paris'e gitti.

Gazetecilere yakalanmamak için erken saatte Atatürk Havalimanı'na gelen Çetinkaya, uçağa binmek üzere kapıya gelince basın mensuplarına görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Çetinkaya, gazetecilerin 'Nereye gidiyorsunuz' sorusuna, "Özel işlerim için Paris'e gidiyorum" cevabını verdi.

Ben Arfa iddialarının hatırlatılması üzerine Çetinkaya, "Bu yalanı kim söylüyorsa bu iddiaları ona sorun" dedi.