Taraftarı olduğu takımda forma giyiyor

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana Demirspor, teknik direktör Giray Bulak yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor'un Atiker Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Can Demir Aktav da yeni takımıyla çalışmalarına devam ediyor.

Can Demir Aktav, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'dan Adana Demirspor'a bir yıl kiralık olarak geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ceyhan köyündenim. Bundan 6 ya da 7 yıl önce beni Konya Şekerspor'a şimdiki Konya Anadolu Selçukspor'un altyapısına istediler. Orada çalıştıktan sonra beni A takıma aldılar. Üç sene oynadıktan sonra Konyaspor'a geçiş yaptım. Konyaspor ile üç yıllık anlaşma imzaladım. Geçen yıl Konyaspor kadrosunda yer aldım. Bu sene Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve teknik direktör Giray Bulak'ın isteği üzerine Konyaspor'dan da izin alarak takıma geldim."







"Adana Demirspor'un deplasman maçlarına okuldan kaçarak giderdim" diyen Can Demir, "Fanatik taraftarı olduğum takıma geldim. Küçükken her çocuk bir takım tutar. Benim için de Adana'da sadece Adana Demirspor vardı. Öyle bir fanatiktim." ifadelerini kullandı.

Can Demir, gönül verdiği takımın formasını giymenin nasip olduğunu aktararak, "Güzel bir duygu. İnşallah yeni takımımın maçlarını izlediğim 5 Ocak Stadyumu'nda forma giymek de nasip olur. Küçükken hayallerini kurduğum, tüm maçlarını izlediğim Adana Demirspor için o stadyumda oynarsam benim için ayrı bir mutluluk olacak." şeklinde görüş belirtti.

Yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirten Can Demir Aktav, yeni bir kadronun oluşturulduğunu ve ona göre çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Can Demir Aktav

Adana Demirspor