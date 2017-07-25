Chelsea, Çinlilere yönelik paylaşımları tepki çeken Kenedy'i İngiltere'ye gönderdi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası i çin Çin'de bulunan Chelsea'de 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenedy, kamp sırasında Çinlilere yönelik küfür ve hakaret eden sözler içeren paylaşımları nedeniyle tepki görmüştü.

Genç futbolcunun paylaşımları nedeniyle özür dileyen Chelsea, bununla yetinmeyerek Brezilyalı oyuncuyu İngiltere'ye gönderdi. Kenedy ise paylaşımlarına yönelik olarak açıklama yaptı. Paylaşımlarının başka dillerde yanlış anlaşıldığını ifade eden Brezilyalı futbolcu, kullandığı ifadelerin, kendi dilinde hakaret sayılmadığını öne sürdü.

Kenedy, Chelsea ile Arsenal arasında oynanan mücadelede ismi anons edildiğinde Çinli taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Chelsea, tepkiler üzerine karşılaşma oynandığı sırada bir metin yayınlayarak özür dilemişti.

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