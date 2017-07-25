Ivan Leko, Club Brugge-Başakşehir maçını kazanacaklarını söyledi

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda, futbolculardan Ruud Vormer ile basın toplantısı düzenledi. Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'in yeterli sayıda maçını izlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir'in son 6 maçını seyrettim. Rakibimize saygımız var, önemli isimleri de var ama bir maç kazanmak isimlere bağlanamaz. Maç içinde küçük şeyler sonuçları belirler. Her zaman kazanmak için oynayacağız. Başakşehir'e saygı duyuyoruz ama biz kazanacağız."

Club Brugge'de bu sezon göreve başlayan Leko, "Hazırlık döneminden bu yana her şey takım için olumlu gidiyor, günden güne fiziksel ve mental olarak gelişiyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz, geliştirmeye devam edeceğiz. Yarın da galibiyet için hazır olacağız." şeklinde konuştu.

Leko, hazırlık maçlarında takımın basit goller yediği yönündeki bir eleştiriye ise "Basit golleri sisteme bağlamıyorum. Bu golleri kişisel hatalardan yedik. Belki konsantrasyon eksikliği belki de rakibi hafife almaktan kaynaklanmış olabilir. Ancak şu an takımın konsantrasyonu üst düzeyde ve Şampiyonlar Ligi'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hırvat çalıştırıcı, adı İtalyan ve İspanyol kulüpleri ile anılan Izquierdo'nun yarınki maçta oynayıp oynamayacağı sorusuna ise biraz kızgın bir şekilde, "Bu sorulardan bıktım. Sakatlığı geçti ve oynayabilecek durumda. Yarın oynayıp oynamayacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Genç bir teknik adam olduğunu aktaran Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımın başında sahaya çıkmanın kendisi için heyecan verici ve biraz stresli olsa da bu yükü kaldırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

VORMER: KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ

Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer de takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını ve turu geçmek istediklerini belirtti.

Medipol Başakşehir'i elemelerinin kendilerini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına çok yaklaştıracağını hatırlatan Vormer, "Kendimizi hazır hissediyoruz. Başakşehir'den birkaç oyuncuyu tanıyorum ama nasıl oynadıklarını henüz tam anlayamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Vormer, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergilediklerini ve bu sezon iyi bir başlangıç yaparak bunu taraftarlarına unutturmak istediklerini sözlerine ekledi.

MUHTEMEL 11

Club Brugge, Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Belçika ekibi, teknik direktör Leko yönetiminde son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda, top kapma, koşu ve pas çalışması yapıldı.

Club Brugge'ün, Medipol Başakşehir maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Makamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Dennis ve Vossen.

Belçika ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Ivan Leko

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Başakşehir - Club Brugge