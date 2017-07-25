Göztepe, Hakan Çinemre'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'den Hakan Çinemre'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Hakan'ın yarın Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de profesyonel olan Hakan Çinemre, Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor ve en son Eskişehirspor'da kiralık olarak mücadele etti. Genç oyuncu çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli formayı giydi.