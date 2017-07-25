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FUTBOL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya gönderdi!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya gönderdi

Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi

25 Temmuz 2017 Salı, 18:35:42 Güncelleme: 19:18:48

Fenerabahçe, UEFA'ya yeni Avrupa kadrosunu gönderdi. Listede son transfer Mauricio Isla'nın adı yer aldı. Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde tüm yeni transferler listede yer aldı. Fernandao ile Van der Wiel liste dışında kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathiau Valbuena, Ahmethan Köse ,Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef, Aatıf, Stoch, Robin van Persie

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