Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya gönderdi!

Fenerabahçe, UEFA'ya yeni Avrupa kadrosunu gönderdi. Listede son transfer Mauricio Isla'nın adı yer aldı. Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde tüm yeni transferler listede yer aldı. Fernandao ile Van der Wiel liste dışında kaldı.



İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:



Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathiau Valbuena, Ahmethan Köse ,Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef, Aatıf, Stoch, Robin van Persie

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Avrupa Ligi