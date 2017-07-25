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FUTBOL

Robin Van Persie, Fenerbahçe - Sturm Graz maçında oynayamayacak!

Van Persie, Sturm Graz maçında yok

Fenerbahçeli Robin van Persie, Sturm Graz maçında forma giyemeyecek

25 Temmuz 2017 Salı, 20:17:03 Güncelleme: 20:28:16

Robin van Persie'nin, dizindeki sakatlık nedeniyle Sturm Graz maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ntvspor'un haberine göre, yapılan son kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın Sturm Graz maçında oynayamayacağı kesinleşti.

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persie'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 10 dakika önce
    elenince bahaneniz hazır
  • Misafir 20 dakika önce
    şimdi mecburen bir transfer forvette
  • Misafir 20 dakika önce
    yazıyoruzda ne oluyor yayınlamıyorsunuz
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