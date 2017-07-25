Robin Van Persie, Fenerbahçe - Sturm Graz maçında oynayamayacak!

Robin van Persie'nin, dizindeki sakatlık nedeniyle Sturm Graz maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ntvspor'un haberine göre, yapılan son kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın Sturm Graz maçında oynayamayacağı kesinleşti.

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persie'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.