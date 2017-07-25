FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
25 Temmuz 2017 Salı, 20:39:50 | Güncelleme: 21:33:30
-
1
1
|
10
Galatasaray yönetimi haftalık olağan toplantısında Igor Tudor ile yola devam kararı alındı.
-
2
2
|
10
Ancak toplantıda Mircea Lucescu'nun yer aldığı yeni bir formül de masaya yatırıldı.
-
3
3
|
10
Ntvspor'un haberine göre, Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıya Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
-
4
4
|
10
Takımın Östersunds faciası sonrası bulunduğu durum değerlendirildi.
-
5
5
|
10
Yönetim kurulu üyeleri söz alırken, Tudor'un görevde kalmasının gelecek adına sıkıntı sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.
-
6
6
|
10
Ancak Başkan Dursun Özbek, Tudor'un yeni bir takım kurmaya başladığını ve kendisine şans tanınması gerektiğini anlattı.
-
7
7
|
10
Bunun üzerine bazı yönetim kurulu üyeleri, farklı bir formül önerdi.
-
8
8
|
10
Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu'nun Igor Tudor'un üstünde bir pozisyonda göreve getirilmesi konuşuldu.
-
9
9
|
10
Başkan Dursun Özbek ise bu öneriye sıcak bakabileceğini, gerekli şartlar oluşursa bu formülün değerlendirilebileceğini belirtti.
-
10
10
|
10
Galatasaraylı yetkililerin önümüzdeki günlerde Mircea Lucescu'ya bu formülü teklif edecekleri, Rumen futbol adamından gelecek yanıta göre durumu değerlendirecekleri öğrenildi.