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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır

Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır

25 Temmuz 2017 Salı, 20:39:50

  • 1 Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
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    Galatasaray yönetimi haftalık olağan toplantısında Igor Tudor ile yola devam kararı alındı.

  • 2 Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
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    Ancak toplantıda Mircea Lucescu'nun yer aldığı yeni bir formül de masaya yatırıldı.

  • 3 Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
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    Ntvspor'un haberine göre, Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıya Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

  • 4 Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
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    Takımın Östersunds faciası sonrası bulunduğu durum değerlendirildi.

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  • 5 Galatasaray'ın Lucescu için planı hazır
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    Yönetim kurulu üyeleri söz alırken, Tudor'un görevde kalmasının gelecek adına sıkıntı sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.

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