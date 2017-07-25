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Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması! Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri!

Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması

25 Temmuz 2017 Salı, 22:32:08

  • 1 Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması
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    Fransa Ligi ekiplerinden Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Türk kulüplerinin gündemindeki Hatem Ben Arfa ve Giannelli Imbula hakkında önemli açıklamalar yaptı.

  • 2 Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması
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    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ajax ile karşılaşacak Nice'te başkan Jean-Pierre Rivere transfer planları hakkında konuştu.

  • 3 Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması
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    Ntvspor'da yer alan habere göre, konuk olduğu radyo programında isimleri Nice ile anılan Hatem Ben Arfa ve Giannelli Imbula hakkındaki sorulara cevap veren başkan Rivere şu ifadeleri kullandı:  

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    ''Ben Arfa hakkında haftalardır aynı şeyi söylüyorum."

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  • 5 Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması
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    "PSG'de yüksek bir maaşı var ve onunla ilgilenen diğer Avrupa kulüpleri var."

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