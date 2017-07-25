FUTBOL
Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması! Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri!
Nice'ten, Hatem Ben Arfa ve Imbula için transfer açıklaması
25 Temmuz 2017 Salı, 22:32:08 | Güncelleme: 22:40:14
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Fransa Ligi ekiplerinden Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, Türk kulüplerinin gündemindeki Hatem Ben Arfa ve Giannelli Imbula hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ajax ile karşılaşacak Nice'te başkan Jean-Pierre Rivere transfer planları hakkında konuştu.
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Ntvspor'da yer alan habere göre, konuk olduğu radyo programında isimleri Nice ile anılan Hatem Ben Arfa ve Giannelli Imbula hakkındaki sorulara cevap veren başkan Rivere şu ifadeleri kullandı:
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''Ben Arfa hakkında haftalardır aynı şeyi söylüyorum."
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"PSG'de yüksek bir maaşı var ve onunla ilgilenen diğer Avrupa kulüpleri var."
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"Ben Arfa bizimleyken iki taraf da mutluydu ve güzel bir geçmişimiz var."
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"Ama artık bu geride kaldı ve yeni bir sayfa açmalıyız''
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Stoke City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın kiralamak istediği Imbula'ya ihtiyaçları olmadığını söyleyen Nice başkanı şunları söyledi:
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''Orta sahamızın yeterli olduğunu düşünüyorum."
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"Avrupa kupalarındaki durumumuzdan bağımsız transferlerimiz sürecek ve ağustos sonuna kadar 3-4 takviye yapacağız.''