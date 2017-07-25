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Mert Günok
FUTBOL

Mert Günok Galatasaray yolunda! Galatasaray transfer haberleri

Mert Günok Galatasaray yolunda

Bursasporlu kaleci Mert Günok, yarın Galatasaray'a imza atacak

25 Temmuz 2017 Salı, 22:42:12 Güncelleme: 22:55:03

Bursaspor'un 28 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Yeşil-Beyazlı ekiple sözleşmesini feshetti. Fanatik'te yer alan habere göre Günok, yarın sabah Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek. 1.96'lık kaleci İstanbul'da kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Günok'un Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, "Mert’in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin avronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." demişti.

  • galatasaray transfer haberleri
  • mert günok
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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Gs yol geçen hanı sanki
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