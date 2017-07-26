Evkur Yeni Malatyaspor: 4 - Tuzlaspor: 1

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan müsabakaya iyi başlayan Malatyaspor, 8'inci dakikada Boutalip'in attığı golle 1-0 öne geçti.



Üst üste atak yapan Malatya ekibi Eren Tozlu'nun 12'nci dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı.



İkinci yarıya da atak başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Boutalip'in 48'inci dakikada bulduğu golle maçı 3-0'a getirdi.



Tuzlaspor, Hacı Mustafa'nın 52'nci dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e taşıdı.



Yediği gole 2 dakika sonra cevap veren Malatyaspor, 54. dakikada Ahmet Aras'ın golü ile maçta tekrar 3 farkla öne geçti ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.



Evkur Yeni Malatyaspor, Düzce kampındaki son hazırlık maçını 27 Temmuz'da TFF 1. Lig takımı Adanaspor ile yapacak.

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Yeni Malatyaspor hazırlık maçı