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FUTBOL

Fenerbahçe'de transfer gündemi Ben Arfa Lucas Lima Badstuber Eto'o

Fenerbahçe'de transfer gündemi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 01:27:45

  • 1 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    Transferde bir süredir sessizliğe gömülen Fenerbahçe, bombaları patlatmaya adım adım yaklaşıyor.

  • 2 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    Bir süredir Santos forması giyen Lucas Lima ile PSG’den ayrılması an meselesi olan Hatem Ben Arfa için temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler dün yaşanan gelişmeler sonrası iki yıldız için geri sayıma başladı.

  • 3 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    İlk olarak Lima’nın İnstagram hesabından Santos’a veda sözleri içeren bir fotoğraf ve ardından da ‘Sarı-Lacivert kalpli’ başka bir fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

  • 4 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    Bir taraftarın “Seni bekliyoruz. Gelecek misin?” mesajına Sambacı’nın “Göreceğiz” yanıtını vermesiyle ise heyecan tavan yaptı.

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  • 5 Fenerbahçe'de transfer gündemi
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    Kanarya’nın bir diğer hedefi Hatem Ben Arfa konusunda da dün önemli gelişmeler vardı.

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