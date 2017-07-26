Jan Durica: "Şampiyonluğu istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’daki kamp çalışmalarıyla sürdüren Bordo-Mavililer’de Slovak yıldızlar Jan Durica, Juraj Kucka ve Matus Bero düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çok sayıda Slovak gazetecinin de takip ettiği toplantıda konuşan Durica, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Ben geldikten sonra takıma 12 yeni arkadaşım katıldı. Güçlü bir takım olmanız için zamana ihtiyacınız var. Kucka’nın gelmesiyle kalite arttı. Bu sene kulübümüz 50´nci yılını kutluyor. Onun için biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede ligi tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maksimum enerjimizi sahaya vermeye çalışacağız” dedi.



KUCKA: ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Milan’dan alınan Juraj Kucka ise vatandaşı Durica’yla görüştükten sonra Trabzon’a gelmeye karar verdiğini söyledi. Takım arkadaşlarının oyun yapısını anlamak için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan yıldız orta saha, “Henüz 2 haftadır takımla birlikteyim. Antrenmanlar farklı. Oyuncuları da tek tek tanımam gerekiyor. Öncelikli olarak onların sahadaki oyun yapısını anlamam lazım. Nasıl, nerede oynadıklarını iyice öğrenmem gerekiyor. Her maçta iyiye gidiyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Bero ise yeni sezonda çok daha etkili bir performans göstereceğine inandığını ifade etti.

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